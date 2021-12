Anfang der Woche habe die US-Wertpapieraufsichtsbehörde Leaflys Registrierungserklärung genehmigt. Würden die Merida Merger-Aktionäre am 14. Januar 2022 der Fusion zustimmen, sei der Weg für den Börsengang des Unternehmens frei.



Mit seinem Marktplatz-Modell sei Leafly gut positioniert, um vom wachsenden US-Cannabis-Markt zu profitieren.



"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung des Unternehmens beobachten. Anleger, die breitgefächert in den amerikanischen Cannabis-Markt investieren wollen, werfen einen Blick auf den AKTIONÄR-Index "North America Cannabis Select", so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.12.2021)



Leafly Holdings Inc. ist der weltweit führende Online-Marktplatz zur Entdeckung von Cannabis und Ressource für Cannabiskonsumenten. Der Firmenhauptsitz von Leafly befindet sich in Seattle, Washington. Auf der US-amerikanischen Version der Webseite können Konsumenten Cannabissorten (Cannabis sativa, Cannabis indica und deren Hybride) und deren Eigenschaften wie etwa Geschmack und freizeitliche oder medizinische Wirkung bewerten und rezensieren. Leafly will Konsumenten und Patienten helfen, die für sie passende Sorte zu finden. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt den Cannabis-Informationsanbieter Leafly unter die Lupe.Auf dem Weg an die Börse habe Leafly grünes Licht von Seiten der Behörden erhalten. Zusätzlich zeige sich das Management des US-Cannabis-Unternehmens zuversichtlich, die Ziele in diesem Jahr zu erfüllen. Mitte Januar 2022 gelte es nun noch eine Hürde zu nehmen, bevor die Fusion mit dem SPAC Merida Merger (ISIN US58953M1062/ WKN A2PWY9) vollzogen werden könne.Letzten Monat habe Leafly für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 21 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 gemeldet. Am Montag habe das Unternehmen außerdem bekräftigt, auf einem guten Weg zu sein, die Ziele für das Gesamtjahr 2021 zu erreichen.Laut einer Untersuchung von WallStreet Research werde das starke Wachstum des US-Cannabis-Sektors in den kommenden Jahren allen voran von legalen Geschäften getrieben. Ihr Anteil solle von 31 Prozent 2020 bis 2030 auf 70 Prozent steigen. Binnen dieser zehn Jahre würden die Analysten ein Marktwachstum von 61 auf 100 Milliarden Dollar prognostizieren.