Dass sich jüngst die Spannungen konzentriert entladen würden, habe vordergründig mit den Rohstoffpreisen zu tun, die seit 2014 um rund 40% zurückgegangen seien. In diesem Umfeld sei das BIP kaum noch expandiert. Entsprechend seien die Arbeitslosenraten und die Armutsquoten gestiegen. Die Tatsache, dass die Länder Lateinamerikas weiterhin so stark von dem Zyklus der Rohstoffmärkte abhängen würden - hier würden unter anderem die Märkte für Rohöl, Kupfer, Eisenerz und Soja eine wichtige Rolle spielen - liege an einem umfassenden Politikversagen.



Zwar gebe es den sprichwörtlichen Rohstofffluch, wonach große Rohstoffvorkommen einem Land schaden würden, weil in einem derartigen Umfeld alle wirtschaftlichen und politischen Ressourcen auf das schnelle Geld mit den entsprechenden Rohstoffen gelenkt werde und andere Sektoren vernachlässigt würden. Ein Naturgesetz sei das aber nicht, wie rohstoffreiche und gleichzeitig prosperierende Länder wie etwa Kanada, Australien und Norwegen belegen würden.



Der tiefer liegende Grund für die hochgradige Unzufriedenheit weiter Bevölkerungsteile hänge mit der extremen Einkommens- und Vermögensungleichheit und mit der diesbezüglichen Enttäuschung über die politischen Eliten zusammen. So entfalle beispielsweise in Chile und Kolumbien auf die höchsten 10% der Einkommensbezieher knapp 40% der gesamten Einkommen. Die Vermögensungleichheit sei noch stärker ausgeprägt.



In Lateinamerika würden laut 2014er Zahlen 10% der vermögendsten Bürger 71% des Gesamtvermögens besitzen. Oligarchische Strukturen, die teilweise noch aus den letzten Jahrhunderten stammen würden, seien dafür ebenso verantwortlich wie schwache staatliche Institutionen, die der Korruption Tür und Tor öffnen würden. Dazu komme, dass der Zugang zu einer guten Schulbildung in der Regel nur den Jugendlichen aus der Oberschicht gewährt werde, was die Ungleichheit über Generationen hinweg zementiere.



Befinde man sich also in einer Abwärtsspirale, aus der es kein Entrinnen gebe? Nein. Es gebe durchaus Zeichen dafür, dass Teile der Politik die Botschaft der Bevölkerungen verstanden hätten. In Chile hätten Präsident Sebastián Piñera und das Parlament den Weg frei gemacht für eine Verfassungsänderung. Dies könne möglicherweise ein Vorbild für andere Länder sein. In Kolumbien habe Präsident Iván Duque in Reaktion auf die jüngsten Proteste einen "nationalen Dialog" angekündigt. Grundsätzlich sei als positiv zu erachten, dass Konflikte - die Ausnahme stelle Venezuela dar - über Wahlen geklärt würden, so etwa in Bolivien, wo auf den parlamentarischen Weg Neuwahlen beschlossen worden seien, oder in Argentinien, wo der erfolglose Präsident Mauricio Macri in regulären Wahlen abgewählt worden sei.



Die Zeiten der Militärputsche seien also vorbei. Trotzdem sei es eine Herkulesaufgabe, die Länder der Region nachhaltig zu stabilisieren. Bildungssysteme müssten im Hinblick auf einen breiteren Zugang und eine höhere Qualität reformiert, Steuersysteme zugunsten einer effizienteren und progressiveren Struktur geändert, Gesundheitssysteme ausgebaut, Rentensysteme bezahlbar gemacht und korrupte Strukturen bekämpft werden. Das werde Jahrzehnte dauern, aber wenn die Menschen spüren würden, dass die Regierungen auf dem Weg zu diesen Reformen Fortschritte machen würden, könne ihre Zustimmung gewonnen werden und Lateinamerika eine prosperierende Wirtschaftsregion werden.







