Xetra-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

19,55 EUR -3,22% (24.02.2022, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

19,55 EUR -3,24% (24.02.2022, 11:56)



ISIN Lang & Schwarz-Aktie:

DE0006459324



WKN Lang & Schwarz-Aktie:

645932



Ticker-Symbol Lang & Schwarz-Aktie:

LUS



Kurzprofil die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft:



Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (24.02.2022/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management verringert Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien von Lang & Schwarz moderat:Die Shortseller des Hedgefonds Voleon Capital Management LP haben ihre Position in den Aktien des Finanzdienstleisters Lang & Schwarz AG (L&S) (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) reduziert.Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 23.02.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,59% der Lang & Schwarz-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Lang & Schwarz-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,59% der Lang & Schwarz-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Lang & Schwarz-Aktie: