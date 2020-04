"Reuters" zufolge würden aktuell 160.000 Millionen Fass auf Tankern gelagert - fast doppelt so viel wie in der Krise 2009. "Unsere Kapazität ist fast komplett ausverkauft", so Gerard Paulides, Vorstand des weltgrößten Tanklagerbetreibers Vopak zu "Bloomberg". Die aktive Kapazität der weltweiten Öl-Schiffskapazitäten (Global Oil Floating Storage) habe sich innerhalb weniger Tage verdoppelt.



Dem "Manager Magazin" zufolge habe sich die Charterrate für einen Tag mehr als 100.000 Dollar vervielfacht, teils würden Spitzenpreise von 400.000 Dollar gezahlt - denn die Ölriesen seien verzweifelt angesichts der Masse an Öl, die aufgrund der Corona-Krise keiner abnehmen wolle.



Bereits Anfang des Monats habe "CNBC" den Experten Steve Puckett mit den Worten zitiert: "Die Lagerkapazitäten füllen sich rapide - und erreichen ihren maximalen Level."



Jetzt würden sich die Ölriesen um die wenigen Lagerkapazitäten von Öl-Supertankern streiten. Eine Tankergesellschaft mit Niederlassungen in Monaco, Singapur und Norwegen werde Analysten zufolge 2020 daher den Gewinn vervielfachen. Das KGV liege bei attraktiven 6. (21.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spektakuläre Verwerfungen im Ölmarkt, so‧Florian Söllner von "Der Aktionär".Teilweise werde der ehemals "schwarzes Gold" genannte Rohstoff in diesen Tagen verschenkt, da aufgrund des Wirtschaftsstillstandes weniger benötigt werde, die Ölförderpipelines nicht einfach gestoppt werden könnten und gleichzeitig die Lagertanks voll seien. Abhilfe schaffe die Zwischenlagerung - und zwar auf See, da die Möglichkeiten an Land knapp würden.