LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

31,57 EUR -1,00% (30.03.2020, 11:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

33,39 CHF -2,48% (30.03.2020, 11:27)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (30.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Volatiles Marktumfeld: Die Bauaktivität intensiviere sich in China wieder und erweise sich bisher in Märkten wie der Schweiz, Deutschland, Osteuropa, den USA, Mexiko und Australien als robust. In einigen Hauptmärkten von LafargeHolcim, wie Frankreich, GB, Kanada, Kolumbien, Ecuador und Indien hätten die Behörden hingegen die Bauarbeiten eingeschränkt, um die weitere Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Dies werde die 2Q20-Zahlen merklich belasten.Zügige Gegenmaßnahmen ergriffen: Pomrehn begrüße, dass LafargeHolcim bereits Maßnahmen zur Minderung der finanziellen Folgen ergriffen habe. Das Management scheine die erwarteten Vorteile sogar beziffern zu können: So sollten die Fixkosten dieses Jahr um CHF 300 Mio. und der Investitionsaufwand um CHF 400 Mio. reduziert werden. Dies sollte das Unternehmen in die Lage versetzen, auch in einem zunehmend schwierigen Umfeld wieder einen hohen Cashflow zu generieren. Als Folge hiervon betrachte Pomrehn die Dividende von CHF 2,00 je Aktie nicht nur für dieses Jahr, sondern auch die Folgejahre als gesichert.Pomrehn senke seine EPS-Schätzungen für das GJ20 und das GJ21 um 9,7% bzw. 4,1% aufgrund der durch die Pandemie bedingten Geschäftsunterbrechungen in zahlreichen Endmärkten, aber auch aufgrund weiterer negativer Währungseinflüsse, die besonders durch die Schwäche der meisten Schwellenländerwährungen entstünden. Angesichts der schnellen Gegenmaßnahmen der Unternehmensleitung und der starken Bilanz gehe Pomrehn aber davon aus, dass LafargeHolcim als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen werde. Die Dividendenrendite bleibe mit 5,8% attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: