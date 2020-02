LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

41,70 EUR -1,72% (28.02.2020, 11:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

44,65 CHF -2,81% (28.02.2020, 10:46)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (28.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Zuversichtlicher Marktausblick: Bei der gestrigen Präsentation der Jahreszahlen habe das Management die Aussichten für das laufende Jahr recht zuversichtlich beurteilt. In Nordamerika erwarte das Unternehmen ein anhaltendes Marktwachstum und verfüge über eine solide Projektpipeline. In Lateinamerika würden sich die Marktbedingungen insbesondere in Mexiko verbessern, wo das Vorjahr schwierig verlaufen sei. In Europa profitiere das Unternehmen von einem gut gefüllten Auftragsbuch und verzeichne noch keine Verlangsamung. In Indien werde mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. In Australien befinde sich die Bauwirtschaft in einer leichten Rezession, doch das Unternehmen gehe davon aus, dass sich sein Geschäft als robust erweisen werde. Nur in China sowie im Nahen Osten und Afrika seien die Marktbedingungen derzeit schwierig.Mehr anorganisches Wachstum: Das Verhältnis Nettoschulden/EBITDA von LafargeHolcim habe sich auf 1,4 (vor IFRS 16) verbessert, und der Verkauf von Holcim Philippines, der noch in diesem Quartal erfolgen solle, werde die Bilanz weiter stärken. Daher plane das Unternehmen ein verstärktes externes Wachstum, wobei es jeden Monat durchschnittlich eine ergänzende Übernahme anstrebe. Der Schwerpunkt werde dabei auf Aktivitäten außerhalb der Zementproduktion in den Industrieländern liegen.Pomrehn passe seine EPS-Schätzungen für GJ20 und GJ21 um 4,7% bzw. 1,5% an, um den aktuellen Geschäftsunterbrechungen in China und den ungünstigen Wechselkursentwicklungen Rechnung zu tragen. Mit einer Dividendenrendite von 4,4% und einer freien Cashflow-Rendite von über 8% bleibe die Bewertung aus Sicht von Pomrehn jedoch attraktiv. Der Analyst erwarte in den kommenden Monaten weitere positive Nachrichten über die Transformation des Portfolios von LafargeHolcim in Richtung Spezialitäten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: