Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (13.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Aktie des französischen Kosmetikgiganten handele weiterhin in schwindelerregenden Höhen. Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von mehr als 30% zu Buche, was in Zeiten eines schwächelnden Marktes für Konsumgüter durchaus beachtlich erscheine. Unzweifelhaft habe L'Oréal von der Wiedereröffnung der Wirtschaft und der Rückkehr aus dem Homeoffice ins Büro profitiert. Allerdings sei das Pre-Corona Kursniveau bereits Ende Q2 2020 wiedererreicht worden und die Aktie sei seitdem um weitere 57% angestiegen.Die Umsätze für 2021 würden aber laut Konsenserwartungen nur rund 6% über dem Vorkrisenniveau von 2019 liegen. Die Schätzungen für die operativen Gewinne würden zwar etwas ambitionierter ausfallen, lägen mit +9% gegenüber 2019 aber auch nicht in luftigen Höhen. Ein Teil der Kursanstiege möge daher tatsächlich auf fundamentale Gründe zurückzuführen sein, der Rest stütze sich auf Zukunftshoffnungen.Dabei stehe außer Frage, dass L'Oréal fundamental eigentlich gut aufgestellt sei. Das Unternehmen punkte seit Jahrzehnten mit einer Eigenkapitalrendite von rund 15%, wobei die Ausreißer nach oben deutlich überwögen. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei den EBIT-Margen seit mehr als zehn Jahren und einen konstanten Verschuldungsgrad. Im Hinblick auf die Kapitalallokation falle auf, dass L'Oréal seit mehreren Jahren den Umsatzanteil im margenstarken Segment der Active Cosmetics habe konstant erhöhen können. Dass das Unternehmen relativ betrachtet einen überproportional hohen Anteil der Investitionen ebenfalls dem Segment Active Cosmetics zukommen lasse, bedeute, dass L'Oréal diesen Bereich künftig noch stärker positionieren wolle.Der Analyst erachte L'Oréal daher als fundamental äußerst solide aufgestellt. Allerdings spiegele der Aktienkurs keineswegs den fairen Wert des Unternehmens wider. Basierend auf den Umsätzen der vergangenen zwölf Monate liege das Kurs-Umsatzverhältnis aktuell bei 8,4. Mit anderen Worten würden Anleger beim derzeitigen Aktienkurs das 8,4Fache des historischen Umsatzes pro Aktie bezahlen. Auch bei anderen Bewertungskennzahlen sehe die Situation kaum besser aus. Mit einem KGV von knapp 50 sei die Aktie gemessen an den Gewinnen so teuer wie seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Beim Kurs-Umsatzverhältnis handele es sich gar um den höchsten Wert seit 1989.Die hohen Kursniveaus würden die Dividendenrendite in den Bereich von 1% drücken, wodurch die Aktie im Sektor der Konsumgüter zu den Schlusslichtern zähle. L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Die Kursentwicklung habe aus Sicht des Analysten aber zu viel an Optimismus vorweggenommen und spiegele nicht mehr den inneren fundamentalen Wert des Unternehmens wider.Die Guidance des Konzerns stehe in keinem Widerspruch zu den Erwartungen des Analystenkonsens, und auch der Analyst bezweifle nicht die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele. Selbst aber unter der Berücksichtigung der beachtlichen künftigen Wachstumserwartungen sei das aktuelle Kursniveau nur schwer zu rechtfertigen. Das Konzern-Management sehe dies offensichtlich ähnlich, schließlich seien zu den letzten Höchstständen im August Aktienpakete im Wert von knapp EUR 15 Mio. abgestoßen worden.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt L'Oréal daher weiter zum "Verkauf" und passt das Kursziel gemäß der aktuellen Fundamentaldaten von EUR 310 auf EUR 340 an. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: