Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Der weltgrößte Kosmetikhersteller leide kurzfristig unter der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in China. Der Kosmetikmarkt dort werde belastet, habe das französische Unternehmen erklärt. Doch in welchem Maße, könne noch nicht abgeschätzt werden. Der Fokus der Börsianer richte sich deshalb auf die neuen Quartalszahlen. Dabei habe L'Oréal noch einmal auf ein starkes Schlussquartal blicken können. Die Aktie sei am Freitag auf ein neues Rekordhoch gesprungen.L'Oréal dürfte seinen geschäftlichen Aufschwung nach einer "Coronavirus-Delle" fortsetzen. "Der Aktionär" habe Anfang Juni 2019 zum Kauf geraten. Die Aktie sei für konservative Anleger, die keine Mega-Kurssprünge erwarten würden, weiterhin haltenswert. Der Stopp-Loss zur Gewinnsicherung sollte nun auf 230 Euro nachgezogen werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link