L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (05.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) zu halten.Bei mehreren Konsumgüterunternehmen habe die hohe organische Dynamik auf das Asiengeschäft zurückgeführt werden können, da China auf den Wachstumspfad zurückgeschwenkt habe. Die Sportartikelhersteller hätten zweistellige Zuwächse verbucht, allerdings hätten nur adidas und Nike China explizit als Teilregion ausgewiesen. Der wachsende Mittelstand berge aufgrund seiner schieren Größe noch gewaltiges Wachstumspotenzial. China sei jedoch kein Wachstumsgarant per se mehr. Im Konsumbereich seien die Wachstumsraten zwar meist zweistellig ausgefallen. Anders habe es im industrienahen Bereich ausgesehen. Eine Schwäche einzelner Branchen habe schnell Umsatzeinbußen beschert. Sowohl bei Markenartikeln als auch bei Luxusmarken habe L'Oréal in China zweistellige Zuwächse verzeichnet.Der Onlinehandel sei bei den Unternehmen, die hierzu Zahlen veröffentlicht hätten, kräftig expandiert. Die Spanne habe von mehr als 20% bei Procter & Gamble bis zu 44% bei L'Oréal gereicht. Angesichts der bisher üblichen Berichterstattung, die oft nur selektiv Details zu dieser Vertriebsform hervorgehoben habe, habe sich allerdings noch nicht beurteilen lassen, inwieweit hieraus tatsächlich nachhaltig Impulse für das Stammgeschäft generiert worden seien oder ob vor allem Erlöse zu Lasten anderer Vertriebsformen oder von Zwischenhändlern verlagert worden seien.Neben der steigenden Nachfrage der Mittelklasse sei in den Quartalsberichten der Erfolg der Luxusmarken aufgefallen. LVMH habe von hohen Zuwächsen bei Christian Dior Couture und Louis Vuitton, L'Oréal bei Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani und Kiehl's berichtet. Auch Unternehmen, die traditionell stärker im Markenartikelgeschäft verankert seien, hätten von hoher Nachfrage nach teuren Produkte in der Hautpflege profitieren können, wie Unilever (Pond's, Dermalogica) und Procter & Gamble (SK-II).Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die L'Oréal-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 226,00. (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "L'Oréal S.A.": Keine vorhanden.