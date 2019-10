Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (16.10.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analysten Fulvio Cazzol und James Targett von der Privatbank Berenberg:Fulvio Cazzol und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) wieder auf.Das Papier des französischen Konzerns spiegele dessen Wachstumsprofil und die Chancen und Risiken weitgehend wider, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Chancen und Risiken seien bei der L'Oréal-Aktie in einem ausgewogenen Verhältnis.Fulvio Cazzol und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die L'Oréal-Aktie mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 237 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:244,00 EUR +0,04% (16.10.2019, 17:35)