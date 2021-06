Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (22.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die L’Oréal-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +8%) weiter zulegen und dabei auch den EURO STOXX 50 (relativ: +6 Prozentpunkte) outperformen können. Sie habe neben einem positiven Aktienmarktumfeld zuletzt auch deutlich von der Entspannung der Pandemiesituation in weiten Teilen Westeuropas und den USA profitiert.Für L’Oréal als dem Marktführer bei Make-up seien dabei v.a. die von zahlreichen Staaten (u.a. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande) angekündigten bzw. bereits umgesetzten Schritte zur Aufhebung bzw. Lockerung der Maskenpflicht in den Außenbereichen und die deutliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen von besonderer Bedeutung gewesen. So habe das größte Segment Consumer Products (Umsatzanteil 2020: 42%) im ersten Quartal 2021 noch deutlich unter den Folgen der Pandemie (starke Reduzierung sozialer Kontakte) für den Make-up-Markt gelitten und einen Umsatzrückgang von 6,2% y/y auf 2,97 Mrd. Euro (vergleichbare Basis (lfl.: -0,7%)) verzeichnet. Zudem profitiere L’Oréal auch von der Reduzierung pandemiebedingter Restriktionen u.a. bei Parfümerien und Friseursalons.Der Analyst hebe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 8,53 (alt: 8,22) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 9,22 (alt: 8,93) Euro) an. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er u.a. die erwartete Erholung des Make-up-Markts, die sehr solide Bilanzstruktur und die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität bereits größtenteils eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze L'Oréal-Aktie: