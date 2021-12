Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze L'Occitane International-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs L'Occitane International-Aktie:

3,518 EUR -1,12% (20.12.2021, 12:53)



Frankfurt-Aktienkurs L'Occitane International-Aktie:

3,412 EUR -3,07% (20.12.2021, 08:24)



ISIN L'Occitane International-Aktie:

LU0501835309



WKN L'Occitane International-Aktie:

A1CXL1



Ticker-Symbol L'Occitane International-Aktie:

COC



Kurzprofil L'Occitane International S.A.:



L'Occitane International S.A. (ISIN: LU0501835309, WKN: A1CXL1, Ticker-Symbol: COC) ist ein Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetik- und Wellnessprodukten beschäftigt. Zu den Marken gehören L'Occitane en Provence, Melvita, Le Couvent des Minimes, Erborian und L'Occitane en Bresil. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig. Das Ausverkaufssegment verkauft seine Produkte direkt an Endkunden über Geschäfte und die Website des Unternehmens. Das Sell-in-Segment verkauft seine Produkte an Zwischenhändler, darunter Distributoren, Großhändler, Fernsehsender und Reiseanbieter. Die Zwischenprodukte verkaufen die Produkte an Endkunden. Das Business to Business Segment verkauft seine Produkte an Fluggesellschaften und Hotels. Diese Fluggesellschaften und Hotels bieten die Produkte als kostenlose Annehmlichkeiten für Endkunden an. Das Unternehmen ist unter anderem in Japan, China, Frankreich, Großbritannien und Russland tätig. (20.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Occitane International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von L'Occitane International S.A. (ISIN: LU0501835309, WKN: A1CXL1, Ticker-Symbol: COC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt mit Naturkosmetik boome weltweit. Immer mehr Verbraucher würden zu nachhaltigen Alternativen greifen und ihr Kaufverhalten hinterfragen. Davon profitiere auch der millionenschwere Naturkosmetikkonzern L'Occitane. Hinter dem Unternehmen stecke aber viel mehr als die reine Herstellung von Naturkosmetik."Eine Marke, die die Natur liebt, setzt sich für ihren Bestand und ihren Schutz ein." Dieser Philosophie bleibe L'Occitane bis heute treu. Statt künstlicher Zutaten verwende das französische Unternehmen natürliche Inhaltsstoffe und pflanzliche Öle von hochwertiger Qualität. Das Sortiment umfasse Düfte, Produkte zur Haut- und Haarpflege sowie Körper- und Badeserien von sechs führenden Beauty-Marken. L'Occitane spreche dabei nicht nur Frauen an, sondern entwickele auch eigene Produktlinien für Männer.Was L'Occitane von anderen Naturkosmetikherstellern abhebe, sei sein glaubwürdiges Engagement für die Umwelt. Unter den Leitlinien "Recyceln, Reduzieren, Reagieren!" wolle das Unternehmen zukünftig jeglichen Verpackungsmüll vermeiden. Viele der Produkte seien schon jetzt in Öko-Nachfüllpackungen erhältlich, die 65 bis 90 Prozent an Plastik einsparen würden. L'Occitane plane, bis 2025 nur noch Flaschen aus recyceltem Plastik zu produzieren. Außerdem solle in jedem Ladengeschäft ein Recycling-Service angeboten werden.L'Occitane befinde sich in einem attraktiven Marktumfeld mit langfristig guten Wachstumschancen. In Deutschland habe sich der Umsatz von Naturkosmetik im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf etwa 309 Millionen Euro gesteigert. Bis ins Jahr 2026 werde ein Marktvolumen von 472 Millionen Euro erwartet. Mehr als 50 Boutiquen von L'Occitane befänden sich in Deutschland und könnten von dem positiven Wachstum profitieren.Insgesamt seien aus dem ersten eigenen Ladengeschäft im provenzalischen Volx mehr als 3.000 Boutiquen in über 90 Ländern entstanden. Jedes Geschäft verfüge über einen Spa-Bereich und biete Massagen an. Etwa die Hälfte der Boutiquen und der Onlineshop werde vom Konzern selbst betrieben.Natürliche Inhaltsstoffe, Vermeidung von Müll und fairer Handel - auf den Nachhaltigkeitstrend sollten auch Anleger aufspringen. L'Occitane bietet ein attraktives Geschäftsmodell mit großem Wachstumspotenzial und vermittelt bodenständige und glaubhafte Werte, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2021)