Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

382,40 EUR -0,04% (29.10.2019, 11:23)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

382,15 EUR +0,01% (29.10.2019, 11:27)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (29.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits am vergangenen Wochenende kamen die ersten Übernahmespekulationen auf, laut denen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) interessiert wäre, den Edel-Juwelier Tiffany & Co zu übernehmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Am Montag habe der französische Großkonzern diese Gerüchte bestätigt. Laut dem "Wall Street Journal" wäre LVMH bereit, USD 120 je Aktie zu zahlen, das entspreche einem Gesamtbetrag von USD 14,5 Mrd. Trotz Tiffany's derzeitigem Börsenwert von rund USD 12 Mrd. sei das Unternehmen noch nicht von dem Angebot von LVMH begeistert, welches deshalb sehr wahrscheinlich abgelehnt werde. Der Analyst Oliver Chen von Cowen & Co. schätze den fairen Wert der Tiffany & Co Aktie zurzeit auf USD 160 oder höher ein. Der Markt spekuliere auf ein höheres Angebot von LVMH: Die Tiffany & Co-Aktie sei am Montag um rund 30 Prozent gestiegen.Grundsätzlich erwirtschafte LVMH einen Großteil seiner Umsätze in Asien, jedoch möchte der Konzern aufgrund des bestehenden Handelskonflikts und den anhaltenden Unruhen in Hong-Kong sein USA-Geschäft erweitern. So sei Anfang des Monats, öffentlichkeitswirksam, im Beisein von Präsident Donald Trump und seiner Tochter Ivanka eine neue Louis-Vuitton-Fabrik in Texas eröffnet worden.Neben der starken Präsenz in den USA könnte Tiffany & Co auch dazu beitragen, das Schmuckportfolio von LVMH zu optimieren, denn der Konzern sei jüngst in seiner Uhren- und Schmucksparte langsamer gewachsen als in den restlichen Bereichen.Während im Schmucksegment zurzeit der Hauptrivale Richemont mit Marken wie Cartier und Van Cleef & Arpels eine stärkere Position einnehme, könnte sich das durch den Zukauf von Tiffany & Co ändern.Die Tiffany & Co-Aktie werde aktuell bei USD 129,00 (28.10.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 129,00 gelegen (28.10.2019), das Jahrestief bei USD 78,15 (03.01.2019). Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", zwölf auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link