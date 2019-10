Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensseitige Nachrichten blieben am Donnerstag weiterhin Mangelware, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weniger gut sei es am Donnerstag den Anteilsscheinen von Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) ergangen, die mit einem Minus von 8,8% abgeschlagenes Schlusslicht im europäischen Leitindex gewesen seien. Auslöser für den Kurssturz sei eine Gewinnwarnung für das dritte Quartal gewesen. Die Ursache für die unter den Erwartungen liegende Profitabilität habe einerseits bei Problemen in der Sparte "Connected Care Business" und negativen Effekten aus dem Zollstreit gelegen. Auch habe der Abbau von Lagerbeständen zu dieser unerfreulichen Entwicklung beigetragen.Einen noch größeren Kurssturz erlebten die Papiere von Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) (-13,1%), nachdem das operative Ergebnis im ersten Geschäftshalbjahr um fast die Hälfte eingebrochen sei. Weiters habe gestern Abend auch HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten korrigieren müssen. (11.10.2019/ac/a/m)