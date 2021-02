Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der Luxusgüterkonzern habe vergangene Woche Zahlen publiziert, die unter dem Strich positiv ausgefallen seien. So habe LVMH bei den Erlösen zwar etwas unter den Analysten-Prognosen gelegen, habe aber einen höher als erwarteten Gewinn ausweisen können. Vor allem Louis Vuitton und die Erholung auf dem China-Markt seien die Stützpfeiler gewesen. Auch eine aktuelle Analystenstudie bringe Optimismus für die LVMH-Aktie zum Ausdruck.So habe die Credit Suisse das Kursziel für die LVMH-Aktie nach Jahreszahlen von 520 auf 540 Euro erhöht. Zudem habe die Schweizer Bank das "outperform"-Rating bestätigt. Analyst Ling Xie habe in einer aktuellen Studie seine Schätzungen für die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns 2021 und 2022 ein wenig nach oben revidiert.Für das neue Jahr, das im Zeichen der Integration des gerade übernommenen US-Juweliers Tiffany stehe, habe sich auch LVMH-Chef Bernard Arnault jüngst zuversichtlich geäußert. So werde der Konzern dank seiner Positionierung von einer erhofften Erholung profitieren und seinen Vorsprung weiter ausbauen können.Auch DER AKTIONÄR sei für den top aufgestellten Luxusgüterkonzern optimistisch gestimmt. Vor allem der sich weiter erholende China-Markt und der boomende Verkauf der exklusiven Welt-Marken wie Louis Vuitton dürften die Franzosen weiter voran bringen. Zudem sollte sich die Tiffany-Übernahme auszahlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link