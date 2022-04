Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



649,90 EUR +6,09% (12.04.2022, 19:07)



630,90 EUR +1,77% (12.04.2022, 17:40)



FR0000121014



853292



MOH



MC



LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LVMH serviere den Anlegern einmal mehr starke Zahlen. Der französische Luxusgüter-Konzern übertreffe mit seinen Umsätzen für das erste Jahresviertel die Erwartungen der Analysten. Vor allem glänzende Geschäfte in der wichtigen Mode- und Ledersparte seien dafür verantwortlich. Die Aktien des Branchenprimus verzeichne nachbörslich signifikante Kursaufschläge.Die Franzosen würden im Auftaktquartal 2022 ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent (organisch: 23 Prozent) auf 18 Milliarden Euro steigern. Das sei deutlich mehr, als die von Bloomberg befragten Analysten im Konsens prognostiziert hätten. Die Experten seien nämlich lediglich von 16,4 Milliarden Euro ausgegangen.Hauptwachstumstreiber sei erneut die Mode- und Lederwarensparte (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi), die ein überproportionales organisches Wachstum von 30 Prozent aufweise. Auch die anderen Geschäftsbereiche würden zweistellige Zuwächse verzeichnen. Nur die Spirituosen-Sparte könne aufgrund von Lieferengpässen nicht Schritt halten. Immerhin liege diese mit einem Plus von zwei Prozent ebenfalls noch im grünen Bereich.Rein geographisch seien die USA und Europa mit zweistelligen Umsatzzuwächsen die Top-Regionen. Genauso bleibe Asien trotz der Lockdown-Maßnahmen in China im März auf Wachstumskurs.Die LVMH-Aktie lege nachbörslich (Tradegate) weitere drei Prozent zu, nachdem das Papier während des regulären Handels bereits mit rund zwei Prozent vorn gelegen habe.Die Zahlen würden ganz eindeutig belegen: Bei LVMH laufe es rund. Und das Russland-Geschäft mache laut einer Morgan Stanley-Studie nur ein Prozent des weltweiten Umsatzes aus. Als Marktführer dürften die Franzosen auch weiterhin stark performen und höhere Kosten aufgrund ihrer hohen Preissetzungsmacht ohne Probleme an die (betuchte) Kundschaft weiterreichen können.Die LVMH-Aktie ist für Langfristanleger ein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 750,00 Euro. (Analyse vom 12.04.2022)Mit Material von dpa-AfX