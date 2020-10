Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

404,90 EUR +0,65% (29.10.2020, 15:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

402,15 EUR -3,99% (28.10.2020)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (29.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Es sei vollbracht: Die US-Juwelierkette Tiffany und der französische Luxusgüterkonzern LVMH hätten sich auf neue Konditionen für die Übernahme des US-Konzerns geeinigt. LVMH zahle jetzt für Tiffany etwas weniger als zunächst ausgemacht. Die Aktie des französischen Luxus-Spezialisten könne davon aktuell leicht profitieren.Je Tiffany-Aktie seien dies nun 131,50 Dollar statt 135 Dollar, erkläre LVMH am Donnerstag in Paris. Das seien laut "Bloomberg" insgesamt rund 425 Millionen Dollar weniger als zunächst vorgesehen. Das ursprüngliche Transaktionsvolumen habe bei gut 16 Milliarden Dollar gelegen.Die Einigung beende einen Streit zwischen den beiden Unternehmen, der nach der zunächst gemeinsam angegangenen Tiffany-Übernahme durch LVMH entbrannt sei. Nach Beginn der Corona-Krise hätten die Franzosen die Übernahme abblasen wollen. Beide Unternehmen hätten sich mit Vorwürfen überzogen. Tiffany habe auf eine Einhaltung der Vereinbarung gepocht. Die in diesem Zusammenhang laufenden Rechtsstreitigkeiten an einem US-Gericht in Delaware sollten nun beigelegt werden, habe LVMH erklärt.Zuversichtlich für LVMH sei Jefferies bereits vor dem festgezurrten Deal gewesen: Das Analysehaus habe die Einstufung für die LVMH-Aktie gestern auf "buy" mit einem Kursziel von 455 Euro belassen. Die Analysten seien der Meinung, dass ein Zusammenschluss sich letztendlich auszahlen sollte.Investierte Anleger bleiben dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link