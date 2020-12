Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (08.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Die LVMH-Aktie habe zuletzt deutlich (1 Monat: +13%) von dem verbesserten Aktienmarktumfeld profitiert, ausgelöst von den positiven Studiendaten zu Covid-19-Impfstoffen und deren zu erwartender rascher Notfallzulassung u.a. in der EU und den USA, die die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhe.Darüber hinaus habe die französische Kosmetiktochter Sephora, die dem zweitgrößten LVMH-Segment Selective Retailing zugeordnet sei, Anfang Dezember eine Vereinbarung mit der US-Warenhauskette Kohl's erzielt. Diese sehe vor, dass Sephora mindestens 850 Mini-Shops in den Warenhäusern von Kohl's betreibe. Die Vereinbarung laufe über zehn Jahre. Die ersten 200 Shops sollten bis Herbst 2021 eröffnet werden und die Restlichen dann bis 2023. Die Vereinbarung mit Kohl's ersetze eine frühere Vereinbarung mit der US-Warenhauskette J.C. Penny über ebenfalls 850 Mini-Shops, die gekündigt worden sei, nachdem J.C. Penney im Mai 2020 Insolvenz (Chapter 11) angemeldet habe.Lusebrink behalte seine Erwartungen für 2020 bei und hebe sie für 2021 (u.a. EPS: 14,02 (alt: 13,33) Euro; DPS: 6,00 (alt: 5,80) Euro) an. Aktuell sehe der Analyst die zu erwartende deutliche Erholung des Luxusgütermarkts sowie die herausragende Marktposition von LVMH bereits größtenteils im Aktienkurs eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: