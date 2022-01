Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

712,70 EUR +4,50% (27.01.2022, 20:02)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

694,00 EUR +1,52% (27.01.2022, 17:40)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Mit einem Rekordumsatz im vergangenen Geschäftsjahr habe der französische Luxusgüterkonzern LVMH die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Dies werde auch an der Börse gut aufgenommen. Die Aktie von LVMH klettere auf der Handelsplattform Tradegate am Donnerstagabend gut vier Prozent auf 711,00 Euro.Der Jahreserlös sei gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro gestiegen, wie das für seine Marken wie Louis Vuitton, Hublot oder Givenchy bekannte Unternehmen nach Börsenschluss in Paris mitgeteilt habe. Die Geschäfte des Konzerns würden damit also sogar besser als vor der Corona-Pandemie laufen: 2019 habe LVMH noch einen Jahresumsatz von knapp 53,7 Milliarden Euro erzielt. Vor allem die Nachfrage nach Mode- und Lederwaren habe ein "Rekordniveau" erreicht, habe es in der Mitteilung weiter geheißen.Auch beim Betriebsergebnis habe das Unternehmen Branchenkenner im positiven Sinn überrascht: Mit einem operativen Gewinn von knapp 17,2 Milliarden Euro habe LVMH doppelt so viel verdient wie noch im Jahr zuvor und etwa um die Hälfte mehr als noch vor der Corona-Krise.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für LVMH vor Kurzem von 775 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst habe sich bereits im Vorfeld der Zahlen optimistisch gezeigt. Ihre Prognosen für Umsatz und Ergebnis der Franzosen lägen jeweils über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.Anleger, die auf ein frisches (charttechnisches) Kaufsignal warten, können nach dem Überwinden der 50-Tage-Durchschnittslinie noch einsteigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link