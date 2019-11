Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Übernahme von Tiffany setze die Aktie von LVMH ihre Rally fort. Am Mittwoch erklimme der Wert mit 411,05 Euro ein neues Rekordhoch. In den vergangenen Jahren habe kaum ein europäischer Blue-Chip derart zugelegt wie der französische Luxuskonzern. "Der Aktionär" lege sich fest: Da gehe noch mehr.Vor exakt elf Jahren sei LVMH am Boden gewesen. Die Aktie sei infolge der Finanzkrise auf ein Mehrjahrestief bei 34,34 Euro gefallen. Die Befürchtung des Marktes: Keiner werde sich mehr Luxus leisten können.Ein Irrglaube. Die Nachfrage nach Luxusprodukten habe schnell wieder zugenommen - und die LVMH-Aktie sei gestiegen. Seit dem Tief habe der Titel 1.090 Prozent zugelegt. Das entspreche einer jährlichen Rendite von 25 Prozent.Ein Grund, der für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spreche, sei die Übernahme von Tiffany. Mit dem Schmuckkonzern verbessere LVMH seine Position auf dem wichtigen US-Markt deutlich. Nach dem Kauf von Tiffany werde LVMH knapp ein Viertel der Erlöse in den USA erzielen.Für den amerikanischen Juwelier Tiffany würden die Franzosen 16,2 Milliarden Dollar oder 135 Dollar je Aktie auf den Tisch legen. VMH-Finanzdirektor Jean-Jacques Guiony habe die Übernahme einen "wichtigen Meilenstein für die Gruppe" genannt. Man sei optimistisch, den Umsatz weiter zu steigern.LVMH habe aber keine Zahlen nennen wollen, um keinen Druck aufzubauen.In Zeiten, in denen es kaum Zinsen gebe und Anleihen nichts abwerfen würden, gehe ein 2020er KGV von 25 für den Luxus-Platzhirsch LVMH absolut in Ordnung. Zumal die Nachfrage nach edlen Gütern auf Jahre hinaus weitergehen solle.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der LVMH-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 27.11.2019)