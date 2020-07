Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

401,40 EUR +0,58% (27.07.2020)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (28.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (berichtet: -38% y/y auf 7,80 Mrd. Euro; organisch: -38% y/y) seien deutlich durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst gewesen und hätten im Rahmen der Analysten-Erwartung gelegen, hätten aber den Marktkonsens übertroffen. Dabei hätten alle Segmente (berichtet/organisch) zweistellige Umsatzrückgänge verzeichnet. Ergebnisseitig (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -68% y/y auf 1,67 Mrd. Euro; EpS: -84% y/y auf 1,04 Euro) seien die Zahlen im ersten Halbjahr 2020 dagegen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Für 2020 verzichte LVMH erwartungsgemäß weiterhin auf einen Ausblick. Das Unternehmen sehe sich aber in einer herausragenden Position, um von der für das H2 2020 erwarteten Erholung des Luxusgütermarkts zu profitieren und seine weltweite Marktführerschaft weiter ausbauen zu können. Der Analyst senke seine EPS-Prognosen (2020e: 7,37 (alt: 11,14) Euro; 2021e: 12,96 (alt: 14,57) Euro). Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er das effiziente Geschäftsmodell, die führende Marktposition und das starke Markenportfolio bereits größtenteils eingepreist. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (gesenkte Prognosen vs aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 410,00 (alt: 420,00) ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% stuft Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die LVMH-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 28.07.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:378,50 EUR -5,63% (28.07.2020, 12:30)