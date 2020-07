Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

380,45 EUR -5,22% (28.07.2020, 12:10)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (28.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Luxusgüter von Louis Vuitton, Moët und Hennessy würden auch in wirtschaftlichen Schwächephasen oder Krisen gekauft. So sei es meist in den vergangenen Jahren gewesen. Doch in der Corona-Krise müsse LVMH deutliche Abstriche machen. Die heute veröffentichten Halbjahreszahlen seien miserabel. LVMH hoffe nun auf eine stetige Erholung der Geschäfte im zweiten Halbjahr. Über eine mögliche Zwischendividende für die Aktionäre wolle der Konzern im Oktober entscheiden.Der Luxusgüter-Konzern hoffe auf eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr. Sollte Corona mitspielen, dürfte das auch möglich sein. Die LVMH-Aktie sei für Anleger als solides Basisinvestment geeignet. Das aktuell gedrückte Niveau könne von langfristig ausgerichteten Investoren zum Nachkauf genutzt werden. Das Kursziel liege bei 440 Euro. Eine recht enge Stopp-Loss-Order bei 370 Euro setzen - falls neue Lockdowns erfolgen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:380,60 EUR -5,11% (28.07.2020, 12:10)