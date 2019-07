Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (22.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Stefan Sommer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Sommer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkozerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der trendstärkste Sektor unter den 19 Positionen des TSI-Branchen-Rankings sei seit jüngsten der Haushalts- und Pflege-Produkte-Sektor (STOXX Europe 600 Personal und Householde Goods). Derzeit notiere dieser Index in Schlagdistanz zum Allzeithoch aus dem Jahre 2017. Sollte diese Hürde nachhaltig überwunden werden, sei der Weg nach oben offen.Ein Hauptgrund für die starke Entwicklung des Index, sei die Performance von LVMH. Das Papier des Luxusgüterkonzerns sei mit über 14 Prozent Gewichtung die mit Abstand größte Position des Index. Der Titel habe seit Jahresbeginn über 50 Prozent zugelegt und notiere aktuell auf einem Allzeithoch. Neuen Schwung könnte das Papier nun am Mittwoch dem 24. Juli erhalten, dort öffne LVMH seine Bilanz für Investoren und Analysten.Bereits seit Jahren überzeuge der Konzern mit starken fundamentalen Daten. Zum Portfolio würden über 70 bekannte Marken aus verschiedenen Bereichen wie Mode, Spirituosen, Parfüm, Kosmetik oder Schmuck gehören. 46,8 Mrd. Euro Umsatz hätten die Franzosen so im vergangenen Jahr erreicht - ein neuer Rekordwert! 2019 dürfte dann die 50-Mrd.-Marke überwunden werden. Der Gewinn solle um 15 Prozent auf 7,3 Mrd. Dollar steigen. Die Präsentation der Zahlen am Mittwoch werde einen ersten Hinweis geben, ob dieses Ziel erreicht werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: