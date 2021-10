XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Konsolidierungsphase der Aktie hält an - AktienanalyseDer Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat die Corona-Krise abgehakt, die Umsätze sprudeln wieder, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.2021 könnte sogar ein neues Rekordjahr werden. So habe der Erlös in den ersten neun Monaten bereits um elf Prozent höher gelegen als vor der Pandemie. Und das Management rechne mit einer Fortsetzung des jüngsten Wachstumstrends. Besonders stark hätten die Einnahmen des EURO STOXX 50-Schwergewichts im Geschäft mit Mode und Lederwaren zugelegt.Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse habe der Umsatz hier in den ersten drei Quartalen um 38 Prozent höher gelegen als im gleichen Zeitraum 2019. Aber auch das Wein- und Spirituosen-Geschäft sei um zehn Prozent geklettert. Was das für den Gewinn bedeute, würden Anleger erst bei Vorlage der 2021er Bilanz Anfang 2022 erfahren - LVMH publiziere sein Ergebnis nur halbjährlich.Für Analysten sei die Sache schon jetzt klar: Sie hätten reihenweise ihre Gewinnprognosen erhöht - und folglich auch ihre Kursziele für die Aktie. Besonders optimistisch sei Goldman Sachs: Die Investmentbank traue dem Papier angesichts der anhaltend starken Wachstumsdynamik nun einen Anstieg auf 820 Euro (vorher: 800 Euro) zu. Das entspräche einem Aufschlag von rund 25 Prozent auf den aktuellen Stand.Die Industrieproduktion habe noch deutlicher enttäuscht. Sie sei im September um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Experten hätten ein Plus von 4,5 Prozent prognostiziert. Vor allem die Energieknappheit und Versorgungsengpässe würden den Firmen zu schaffen machen. Die Konsolidierungsphase der LVMH-Aktie nach der fulminanten Rally seit dem Corona-Crash halte damit an. (Ausgabe 41/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: