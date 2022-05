Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

572,10 EUR +4,15% (26.05.2022, 17:09)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

570,20 EUR +3,48% (26.05.2022, 16:57)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie sei vom ihrem Allzeithoch im Januar bei 758,50 Euro um rund 28% gefallen. Allein im Mai seien Verluste von (bisher) knapp 12% zu Buche gestanden. Vor allem China-Ängste aufgrund der anhaltenden Lockdown-Beschränkungen drücken würden derzeit auf den Kurs des französischen Luxusgüter-Konzerns drücken.JPMorgan sehe indes gehörig Luft nach oben und habe die Einstufung für die LVMH-Aktie auf "overweight" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 780 Euro. Demnach hätte das Papier rund 42% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin positiv für LVMH, die globale Nummer 1 in Sachen Luxus, gestimmt. Die Franzosen würden über sehr hohe Markt- und Preissetzungsmacht verfügen und könnten die Höheren Preise mit Leichtigkeit an die betuchte Klientel weiterreichen. Dazu notiere die LVMH-Aktie aktuell mehr als 10% unter ihrem historischen Bewertungsniveau. Langfristig ausgerichtete Anleger mit Mut könnten auf diesem Niveau. Wer mehr Sicherheit brauche, warte besser ein frisches Chartsignal ab. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 750 Euro. Der Stopp sollte bei 500 Euro platziert werden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: