Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

379,40 EUR -0,39% (05.07.2019, 14:53)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

379,15 EUR -0,58% (05.07.2019, 14:54)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (05.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zu halten.Bei mehreren Konsumgüterunternehmen habe die hohe organische Dynamik auf das Asiengeschäft zurückgeführt werden können, da China auf den Wachstumspfad zurückgeschwenkt habe. Der wachsende Mittelstand berge aufgrund seiner schieren Größe noch gewaltiges Wachstumspotenzial. China sei jedoch kein Wachstumsgarant per se mehr.Neben der steigenden Nachfrage der Mittelklasse sei in den Quartalsberichten der Erfolg der Luxusmarken aufgefallen. LVMH habe von hohen Zuwächsen bei Christian Dior Couture und Louis Vuitton, L'Oréal bei Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani und Kiehl's berichtet. Auch Unternehmen, die traditionell stärker im Markenartikelgeschäft verankert seien, hätten von hoher Nachfrage nach teuren Produkte in der Hautpflege profitieren können, wie Unilever (Pond's, Dermalogica) und Procter & Gamble (SK-II).Die Dynamik in den Schwellenländern dürfte sich fortsetzen. So erwarte L'Oréal, dass die Zielgruppe (obere Mittelklasse und Oberklasse) in Asien 2030 dreimal soviel für Kosmetik ausgeben werde wie 2015. Zusätzlich stütze dort kurzfristig die wieder lockere Geldpolitik der FED, die vielen Volkwirtschaften Kapitalzuflüssen bescheren dürfte. Auf den etablierten Märkten würden die meisten Unternehmen allerdings starken Wettbewerb im Einzelhandel spüren. Das geringe Wachstum dort bestimme die unveränderte Sektoreinschätzung des Analysten ("neutral").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.": Keine vorhanden.