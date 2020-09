Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (09.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Ursprünglich habe die Fusion zwischen dem französischen Luxusgüter-Konzern LVMH und dem Edel-Juwelier Tiffany bereits am 24. August abgeschlossen sein sollen. Doch dann sei die Coronakrise gekommen. Nun stehe der Coup offenbar auf der Kippe. Die Anleger würden sauer reagieren, die Aktie von Tiffany verliere am Mittwoch deutlich.Wie LVMH mitgeteilt habe, sehe sich der Konzern aufgrund einer Reihe von Ereignissen, die die Übernahme von Tiffany & Co. untergraben hätten, nicht in der Lage, die Fusion gemäß dem Übernahmevertrag aus dem November 2019 abzuschließen.Als Grund für diese Entscheidung hätten die Franzosen einen Brief des Ministeriums für europäische und auswärtige Angelegenheiten angeführt. Dieser fordere LVMH dazu auf, die Übernahme mit Tiffany, als Reaktion auf die Drohung der USA mit Steuern auf französische Produkte, bis nach dem 6. Januar 2021 aufzuschieben. Zudem hätte auch Tiffany selbst um einen Aufschub bis zum 31. Dezember 2020 gebeten.Tiffany sehe dies anders: Nach Auffassung des Edel-Juweliers lasse sich LVMH beim Beantragen der kartellrechtlichen Genehmigungen zu viel Zeit und verletze damit seine Verpflichtungen aus dem Übernahmevertrag. Folglich habe Tiffany eine Klage vor dem Court of Chancery des Staates Delaware gegen LVMH eingereicht.Die 16,2 Milliarden Euro für Tiffany könne LVMH in der Krise wahrscheinlich anderweitig gut gebrauchen. Das französische Unternehmen sei auch ohne die Amerikaner gut aufgestellt.Die LVMH-Aktie bleibt langfristig aussichtsreich, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)