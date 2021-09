Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (23.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten habe LVMH im Halbjahresergebnis mehr als überzeugen können. Der Umsatz des ersten Halbjahres habe sich auf rund EUR 28,67 Mrd. belaufen (Konsens: EUR 28,36 Mrd.) und übertreffe damit das Vorkrisenniveau von EUR 25,08 Mrd. Insgesamt habe ein organisches Umsatzplus von 53% erwirtschaftet werden können. Auch der Gewinn je Aktie von EUR 10,49 (Konsens: EUR 6,08) habe das Vorkrisenniveau von EUR 6,48 klar übertreffen können. Die EBIT-Marge des Unternehmens habe auf einem Rekordniveau von 26,6% gelegen. Auch der operative Cashflow sei im Jahresvergleich von einem niedrigen Krisenniveau von EUR 850 Mio. auf rund EUR 7,72 Mrd. gestiegen. Damit sei auch hier das Vorkrisenniveau von EUR 4,19 Mrd. klar übertroffen worden.Nachdem der Konzern zu Beginn des Jahres die Juwelierkette Tiffany übernommen habe, habe die vergangenen Monate die Integration dieser neuen Akquisition im Fokus gestanden. Die Sparte "Watches and Jewelry" habe allein durch diesen unternehmerischen Neuzugang ihren Beitrag zum Gesamtumsatz um 7% gesteigert. Laut Management hätten sich Tiffanys Zahlen seit der Übernahme deutlich verbessert.Was die Regionen betreffe, habe sich der asiatische Markt (ex Japan), der 38% des Gesamtumsatzes ausmache, mit einem organischen Umsatzplus von 70% im ersten Halbjahr am stärksten gezeigt. Der US-Markt überzeuge mit einem Plus von 60%, sowie auch Japan mit einem Plus von 42%. Aufgrund von anhaltenden Beschränkungen (insbesondere im Reiseverkehr) erhole sich der europäische Markt langsamer von der Pandemie und verzeichne ein Plus von nur 25%.Die kontinuierlich starke Erholung werde abermals durch die Sparte "Fashion and Leather Goods" angetrieben, zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden. Der Anteil der Sparte am Gesamtumsatz habe sich im ersten Halbjahr auf 48% belaufen. In diesem Zeitraum habe auch ein organisches Umsatzplus in Höhe von satten 81% erwirtschaftet werden können.Der Umsatz der weiter unter Reisebeschränkungen (Stichwort Duty Free) leidenden Sparte "Selective Retailing" habe sich mit einem organischen Wachstum von 12% auf EUR 5,09 Mrd. (endlich) wieder positiv entwickelt. Die von den Corona-Maßnahmen am stärksten betroffene Sparte befinde sich weiterhin in einer heiklen Phase. Von dem Umsatzniveau des ersten Halbjahres 2019 von EUR 7,1 Mrd. sei man noch ein gutes Stück entfernt. Die Dauer bestehender Reisebeschränkungen werde entscheidend für die weitere Entwicklung sein."Wines & Spirits" habe von robusten Verkäufen in Europa und den USA profitiert und im ersten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von 44% im Jahresvergleich und 12% im Vergleich zu H1 2019 verzeichnet. Der Umsatz habe sich auf EUR 2,7 Mrd. belaufen. Obwohl geschlossene Nachtclubs und Bars noch immer belastend wirken würden, habe das verkaufte Volumen an Champagner im Jahresvergleich um 57% angezogen und damit sogar das Vorkrisenniveau um 10% übertroffen. Die Marke Hennessy sei um 24% gewachsen.Chinas Präsident Xi Jinping habe vor kurzem seine "Common Prosperity"-Ambitionen vorgestellt. Nachdem die kommunistische Führung (nach eigenen Angaben) absolute Armut im Land beseitigt habe, widme man sich nun der Schließung der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Dies solle durch eine Ausweitung der Mittelklasse mittels Vermögensumverteilung ermöglicht werden. Laut den Branchenexperten von Euromonitor mache China in diesem Jahr rund 40% am Umsatz des Luxusmarkts aus. Etwaige Steuererhöhungen oder Offensiven gegen Luxusgüter könnten dies gefährden. Allerdings stünden die Zeichen nicht nur schlecht: LVMH biete eine Vielzahl von Produkten an, welche sich auch eine chinesische Mittelklassen-Familie leisten könnte. Auch wenn wohlmöglich ein Umsatzrückgang bei "Top Shelf"-Produkten eine realistische Sorge darstelle, so könnte dies durch ein Absatzplus der geringerpreisigen Güter ausgeglichen werden.Der französische Luxusgüterkonzern befinde sich weiter auf dem Pfad der Erholung und habe bezogen auf den Gesamtumsatz und Gewinn je Aktie die Krise sogar schon deutlich hinter sich gelassen. Die Erwartungen seien vor allem auf der Gewinnseite markant übertroffen worden, wobei die Sparte "Fashion & Lederwaren" hervorgestochen habe. Asien sei weiterhin der Wachstumstreiber, während die Erholung in Europa noch nicht abgeschlossen sei. Der Analyst sehe den Konzern weiterhin in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie und darüber hinaus überproportional zu profitieren, was in der ambitionierten und im Vergleich zur eigenen Historie überdurchschnittlichen Bewertung der Aktie unserer Ansicht nach jedoch bereits adäquat eingepreist sei.Dementsprechend bleibt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei seiner "halten"-Empfehlung. Das Kursziel belasse er bei EUR 670. Das Kursziel basiere auf den von ihm für 2022 als fair erachteten KGV- und EV/EBITDA-Multiples. (Analyse vom 23.09.2021)