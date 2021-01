Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

508,00 EUR +1,22% (26.01.2021)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.01.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Die Ergebniskennzahlen für das H2 2020 (untestiert) hätten überzeugen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +7% y/y auf 6,63 Mrd. Euro) und die Analystenprognose (5,68 Mrd. Euro) und den Marktkonsens (5,80 Mrd. Euro) übertreffen können. Die Umsatzzahlen für das Q4 2020 (u.a. organisch: -3% y/y) seien hingegen hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben, hätten aber im Rahmen des Marktkonsens gelegen. Positiv überrascht habe der Dividendenvorschlag für 2020 (6,00 (Vj.: 4,80; Analystenprognose: 4,00) Euro je Aktie). Für 2021 gebe LVMH wie erwartet keinen konkreten Ausblick, zeige sich aber verhalten optimistisch.Aktuell sehe Lusebrink die besser als erwartete Ergebnisentwicklung aber bereits größtenteils im Aktienkurs eingepreist, zumal sie derzeit nur vom Segment Mode & Lederwaren getragen werde. Dem gegenüber sei mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie und die Belastungen für den Tourismus noch keine nachhaltige Erholung des Segments Selective Retailing in Sicht. Der Analyst hebe seine Erwartungen für 2021 (u.a. EPS: 14,95 (alt: 14,02) Euro; DPS: 7,00 (alt: 6,00) Euro) an. Für 2022 prognostiziere er erstmals ein EPS von 17,86 Euro sowie ein DPS von 8,00 Euro.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft die LVMH-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 510 Euro auf 540 Euro erhöht. (Analyse vom 27.01.2021)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:513,10 EUR +0,61% (27.01.2021, 10:26)