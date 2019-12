Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.LVMH habe eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme der US-Juwelierkette Tiffany & Co. für 135,00 USD je Tiffany-Aktie in bar bzw. insgesamt 16,2 Mrd. USD erzielt (entspreche Prämie von 37%). Der Analyst werte den vereinbarten Kaufpreis als positive Überraschung. Er habe damit gerechnet, dass LVMH 150,00 USD je Tiffany-Aktie bieten müsse. Kartellrechtliche Probleme erwarte er angesichts der relativ schwachen Präsenz von LVMH im Schmuck-Markt nicht. Der Abschluss der Transaktion werde von Unternehmensseite für Mitte 2020 erwartet.Tiffany habe im Geschäftsjahr 2018/19 (31.01.) einen Umsatz von 4,44 Mrd. USD (+7% y/y) und ein EBIT von 790 Mio. USD (-2% y/y) erzielt. LVMH rechne durch die Übernahme von Tiffany mit einem Anstieg des Nettoergebnisses von 5% bereits für 2020, was der Analyst als sehr erfreulich werte. Aus strategischer Sicht halte er eine Übernahme von Tiffany für sinnvoll. Er behalte seine Prognosen (u.a. EPS 2019: 15,12 Euro; EPS 2020: 16,88 Euro) bei.Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren, der Impulse durch die Konsolidierung von Belmond sowie die Stärkung des Segments Uhren & Schmuck durch die Übernahme von Tiffany & Co. ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 480,00 (alt: 450,00) Euro und bestätigt sein "kaufen"-Votum für die LVMH-Aktie. (Analyse vom 02.12.2019)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:410,20 EUR +0,61% (02.12.2019, 11:10)