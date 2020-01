Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

416,05 EUR +0,11% (08.01.2020, 11:34)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

415,95 EUR -0,01% (08.01.2020, 11:34)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (08.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zu halten.In der Q3-Berichterstattung mehrerer Konsumgüterhersteller habe erneut China mit hoher Dynamik hervorgestochen. Diese habe umso mehr überrascht, als in Hongkong, das über viele Jahre den Schwerpunkt der regionalen Aktivitäten dargestellt habe, Proteste und Demonstrationen viele Kunden vom Kauf zurückgehalten hätten. Der Einfluss sei zwar schwer abzuschätzen gewesen. Eine Indikation habe aber LVMH geliefert. Die Umsätze seien dort im August und September um jeweils 40% zurückgegangen. Trotz dieser Einbußen habe der Konzern für China ein starkes, allerdings nicht näher beziffertes Wachstum ausgewiesen.China dürfte weiterhin hohes Wachstum beisteuern, da sich die Erschließung des Festlandes bei mehreren Konzernen erst in einem frühen Stadium befinde. Dabei komme dem Vertrieb die hohe Affinität der Konsumenten zum Onlinehandel entgegen, der bei vielen Produkten bereits Anteile von mehr als 30% am Umsatz erreiche. Die Dynamik des Wachstumsmotors China dürfte zwar sukzessive nachlassen. Angesichts des inzwischen erreichten Niveaus würden dort schon hohe einstellige Zuwächse genügen, um die Expansion auf Konzernebene voranzutreiben. Die Bewertung stütze sich allerdings erfahrungsgemäß mehr auf die Entwicklung in den Heimatmärkten. Die Sektor-Einschätzung des Analysten laute daher unverändert "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die LVMH-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei EUR 420,00 gesehen. (Analyse vom 07.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze LVMH-Aktie: