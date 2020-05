Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (15.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe."A la bonne heure" wie der französische Luxusgüterkonzern LVMH sich bisher gegen die Corona-Krise gestemmt habe. Die im April veröffentlichten Quartalszahlen seien nicht ganz so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Das China-Geschäft nehme seit einiger Zeit nach Angaben von Bloomberg wieder Fahrt auf. Und nun habe sich auch Morgan Stanley positiv zum EURO STOXX-50-Schwergewicht geäußert.So hätten deren Analysten Edouard Aubin und Elena Mariani die LVMH-Aktie auf "overweight" gesetzt und diese Einschätzung mit einem Kursziel von 440 Euro gleichsam bestickt. Das wäre - bei Erreichen - ein sattes Kursplus von rund 34 Prozent. Analysten würden neben der Wiedereröffnung der chinesischen Geschäfte vor allem den US-Markt als Hoffnungsträger sehen. Dort habe das französische Luxusgüterkonzern im vergangenen Jahr rund ein Viertel seines Umsatzes erzielt. Und US-Präsident Donald Trump mache inzwischen großen Druck, die Corona-Beschränkungen der Bundesstaaten schnell wieder zu lockern, um die wirtschaftlichen Folgen zu begrenzen.Überdies würden die Analysten LVMH gerade in deren wichtigstem Geschäftsfeld "Mode und Lederwaren" - im vergangenen Jahr habe hier der Beitrag zum Gesamtertrag bei satten 64 Prozent gelegen - gut aufgestellt sehen. Der Anteil an den tendenziell "defensiv" bewerteten Lederprodukten wie "Vuitton", "Dior" oder "Fendi" sei hoch. Und Studien hätten gezeigt, dass Menschen gerade in Krisen einen ausgeprägten Hang zu hochwertigen Marken- und Qualitätsprodukten hätten. Die Anziehungskraft der genannten Marken sei eben generell sehr hoch, so die Analysten.Auch die Analysten von UBS seien positiv für das Papier gestimmt und hätten jüngst ein Kursziel von 397 Euro ausgesprochen. Sie würden - genauso wie Morgan Stanley - darauf hinweisen, dass Luxusgüter- in nicht unerheblichem Maße mit der Reisebranche korreliere. So würden rund 40 Prozent der Luxusgüter im Rahmen von Auslandsreisen gekauft. Und wann der Tourismus wieder so richtig anspringe, sei derzeit ungewiss.Fundamental Langfristig orientierte Anleger können auf dem Niveau zugreifen und erste Positionen aufbauen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link