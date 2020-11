Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

469,75 EUR -0,66% (13.11.2020, 17:37)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (14.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Nicht nur die edlen Produkte des französischen Konzern würden für Kauflaune sorgen, auch das Chartbild lade zum Kauf ein. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff habe die Aufwärtsbewegung der LVMH-Aktie nochmals kräftig beschleunigt und für neue Kaufsignale gesorgt. Anleger sollten jetzt ganz besonders auf diese Marken achten.Seit Anfang April bewege sich die LVMH-Aktie in einem stabilen Aufwärtskanal und habe sogar am 19. Oktober ein neues Allzeithoch bei 439,75 Euro erreicht. Von dort sei sie bis an die untere Begrenzungslinie gefallen, die zusammen mit der 100-Tage-Linie an der 400-Euro-Marke verlaufen sei. An dieser massiven Unterstützung sei es schließlich zu Beginn des Monats zu einer kräftigen Gegenbewegung gekommen. Während des starken Anstiegs habe der Kurs das Allzeithoch geknackt und die obere Begrenzungslinie des Trendkanals bei 455 Euro durchbrochen.Da die LVMH-Aktie nach dem Aufschwung überhitzt sei (Stochastik-Indikator), sei jetzt eine kurze Korrektur bis an die Trendlinie bei 455 Euro recht wahrscheinlich. Halte diese Unterstützung, sei eine erneute dynamische Aufwärtsbewegung bis an die 500-Euro-Marke zu erwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:469,50 EUR -0,83% (13.11.2020, 17:35)