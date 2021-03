Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

540,90 EUR +0,71% (02.03.2021, 13:16)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (02.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Luxus laufe momentan, stelle der Börsenexperte fest. Man werde Luxus shoppen, wenn man aus der Pandemie rausfinde. Es könnte sogar Nachzieheffekte geben. LVMH werde dabei einer der Profiteure sein. Die Bewertung von LVMH sei gar nicht so sehr aus dem Ruder gelaufen. Zunächst sei LVMH teuer gewesen, aber in den vergangenen Wochen seien die Prognosen angepasst worden und die Bewertung sei zurückgekommen. LVMH liege zwar noch über dem langfristigen Durchschnitt, aber es werde hier sicherlich eine weitere Anpassung geben und da bestehe durchaus Luft, damit die Bewertung noch ein bisschen runter kommen könnte. Was die Bewertung betrifft, muss man immer flexibel sein und anschauen, wie die Erwartungshaltung aktuell ist - vor einem Jahr war sie deutlich schlechter als sie momentan ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:541,20 EUR +0,67% (02.03.2021, 13:14)