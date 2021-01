Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (22.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Mit Spannung würden die Anleger dem 26. Januar entgegen fiebern. Dann werde LVMH seine Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2020 veröffentlichen. Die Investoren würden genau hinschauen, wie sich der Luxusgüter-Konzern im Pandemiejahr aus der Affäre gezogen habe und wie sich Konzernchef Bernard Arnault zu den Aussichten sowie der Integration des gerade übernommenen US-Juweliers Tiffany äußern werde. "Der Aktionär" sei jedenfalls optimistisch.Aus Sicht des "Aktionär" dürften die großen strahlenden Zugpferde von LVMH wie Louis Vuitton, Dior und Hennessy geholfen haben, die Schwächen anderer Segmente zu kompensieren.Auch Analysten würden LVMH positiv sehen. Konkret würden die von "Bloomberg" befragten Analysten für das vierte Quartal Erlöse in Höhe von 14,4 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis (EBITDA) von 7,92 Milliarden Euro erwarten. Beim Gewinn hätten die Experten im Durchschnitt 5,95 Milliarden Euro auf den Zetteln stehen.Die Pandemie stärke die Position der besten Akteure, würden die Analysten von Jefferies urteilen. Bisher zumindest sei es LVMH immer gelungen, sich da, wo es notwendig sei, vorn zu positionieren. Das Kursziel von Jefferies laute: 590 Euro. Und Analystin Francesca Di Pasquantonio von der Deutschen Bank erwarte in diesem Jahr eine deutliche Erholung im Luxusgütersegment.LVMH sei Weltmarktführer mit einer Vielzahl exklusiver Top-Marken, die eine hohe (weltweite) Strahlkraft besitzen würden. Gerade der aufstrebende chinesische Markt dürfte den Franzosen langfristig in die Karte spielen. Zudem sei LVMH im wichtigen E-Commerce-Bereich gut aufgestellt und dürfte auch darüber Wachstum generieren."Der Aktionär" ist positiv für LVMH gestimmt und hat die Aktie des Luxusgüter-Konzerns in der Ausgabe 01/21 zum Kauf empfohlen. Etwaige Nachzügler warten zunächst die Zahlen (26. Januar) ab, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.01.2021)Mit Material von dpa-AFX