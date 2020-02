Börsenplätze LVMH-Aktie:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Das Coronavirus habe der Luxusbranche zugesetzt. Die Aktien von LVMH, Kering und Co hätten zuletzt unter Druck gestanden, die Anleger hätten wegen der Epidemie Umsatz- und Gewinneinbußen im wichtigen chinesischen Markt befürchtet. Doch nun habe Kering starke Zahlen für 2019 vorgelegt - und auch die Aktionäre von LVMH beruhigt.Kering habe den Umsatz im Weihnachtsquartal um elf Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert. Für das Gesamtjahr habe Kering zwar einen Gewinnrückgang auf 2,31 von 3,71 Milliarden Euro gemeldet. Die Analysten hätten aber lediglich mit 2,29 Milliarden Euro gerechnet. 2018 sei der Gewinn durch einen Sonderertrag aus dem PUMA-Verkauf besonders hoch ausgefallen.Zu den Auswirkungen des Coronavirus wolle sich der Kering-Vorstand im Laufe des Mittwochs in einer Telefonkonferenz äußern.Die Kering-Aktie ziehe nach den Zahlen kräftig an und treibe auch LVMH an. Am Mittag notiere die Aktie des Marktführers LVMH mit knapp einem Prozent im Plus.Für langfristig orientierte Anleger ist die aktuelle Kursschwäche des "Aktionär"-Favoriten LVMH eine Kaufchance, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 12.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link