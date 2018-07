Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (25.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).LVMH habe den Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres organisch um 11,0% auf 10,9 Mrd. EUR steigern können und somit deutlich die Analysten-Erwartungen übertroffen (LBBWe: 10,75 Mrd. EUR). Das Wachstum habe bei drei der insgesamt fünf Sparten klar im zweistelligen Bereich gelegen. Am schwächsten habe das Segment Wines&Spirits mit einem Plus von lediglich 3% abgeschnitten.Die größere Überraschung habe allerdings in der Entwicklung der operativen Marge gelegen. Alle Segmente hätten die Marge im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausbauen können. Den stärksten Anstieg von 12,7% auf 17,3% sei im Segment Watches&Jewelry gelungen, gefolgt von +270 Bp im Segment Selective Retailing und +230 Bp im Segment Wines&Spirits. Der größten Sparte Fashion&Leather sei immerhin noch ein Zuwachs von 50 BP auf 32,3% gelungen. Per Saldo sei die operative Marge im Konzern um 2,9%-Punkte auf 21,4% geklettert (LBBWe: 20,1%).In absoluten Größen habe das operative Ergebnis mit 4,65 Mrd. EUR klar die Analysten-Schätzung von 4,35 Mrd. EUR übertroffen. Das Ergebnis je Aktie habe mit 5,97 EUR den Vorjahreswert (4,22 EUR) um gut 40% übertroffen. Die Prognose des Analysten habe bei 5,56 EUR gelegen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Entwicklung im ersten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen deutlich angehoben und daraus auf Basis eines Peergroupvergleichs sein Kursziel von bisher 275,00 auf 315,00 EUR angehoben.