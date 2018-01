Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

243,10 EUR +0,39% (15.01.2018, 09:22)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (15.01.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zu halten.Die weitere weltwirtschaftliche Erholung dürfte den Herstellern von Luxusgütern wie LVMH zugutekommen. Zudem biete die Ausweitung der eigenen Filialnetze die Chance auf eine höhere Marktdurchdringung zu auskömmlichen Margen. Allerdings werde der starke Euro in den nächsten Quartalen basisbedingt vorübergehend Gegenwind bescheren und die Umsatzdynamik in der Konzernrechnung dämpfen. Insgesamt bleibe das Sektor-Rating des Analysten unverändert bei "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die LVMH-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 230,00. (Analyse vom 12.01.2018)Börse Frankfurt-Aktienkurs LVMH-Aktie:242,30 EUR +0,17% (15.01.2018, 09:05)