Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (02.11.2017/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der französische Luxusartikelhersteller LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) verkündete zum dritten Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die exklusiven Luxusartikel wie Louis Vuitton, Hublot oder Hennessy scheinen immer stärker gefragt zu sein, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG. Die Aktie haussiere weiterhin.Der französische Luxusartikelhersteller LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton habe zum dritten Quartal 2017 deutlich steigende Umsatzzahlen bekannt gegeben. Die Aktie haussiere an der Börse in Paris. Vor allem das Mode- und Ledersegment habe kräftig zum Wachstum beigetragen. Hier habe sich vor allem die Integration des Unternehmens für Designermode Christian Dior Couture bemerkbar gemacht. Lediglich Weine und Spirituosen seien mit einstelligen Wachstumsraten gewachsen. Analysten würden glauben, die guten Quartalszahlen könnten eine Signalwirkung für die gesamte Branchen haben.Der weltweite Anstieg des Geldvermögens sowie der Anstieg der Zahl von Millionären scheine LVMH geradezu in die Hände zu spielen. Da der Absatz von Luxusartikeln relativ konjunkturunabhängig zu sein scheine, profitiere LVMH von einer steigenden Anzahl von potenziellen Kunden.LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton sei nach eigenen Angaben der Weltmarktführer im Bereich Luxusgüter. Das Unternehmen mit Sitz in Paris vereine mehr als 60 Traditionsmarken wie Louis Vuitton, Moët et Chandon, Hennessy, Christian Dior, TAG Heuer oder Bulgari. Darüber hinaus engagiere sich LVMH als Kunstauktionator und im Verlagswesen.Die LVMH Aktie werde aktuell bei EUR 256,35 (31.10.2017) gehandelt. Das 52 Wochen-Hoch sei bei EUR 254,85 (30.10.2017), das Jahrestief bei EUR 176,25 (06.01.2017) erreicht worden. Bloomberg Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 254,52 setzen. Bei Bloomberg würden 23 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwölf auf "halten" und ein auf "verkaufen" setzen. LVMH habe gegenwärtig ein KGV von 29,15 und eine Marktkapitalisierung von EUR 129,08 Mrd.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 31.10.2017).