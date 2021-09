Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

651,80 EUR +1,32% (23.09.2021, 11:23)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (23.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Nachdem sich die LVMH-Aktie Anfang der Woche im Zuge der Finanzmarkt-Turbulenzen erneut der 600-Euro-Marke angenähert habe, habe das Papier des französischen Konzerns zuletzt eine Aufwärtsbewegung starten können. So habe am Dienstag die kanadische Bank RBC am Dienstag ein positives Urteil abgegeben. Und heute hebe ein weiteres Analysehaus den Daumen. Konkret habe Goldman Sachs das Kursziel für die LVMH-Aktie von 775 auf 800 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 24% Aufwärtspotenzial.Auch aus Sicht des "Aktionärs" sei die LVMH-Aktie aufgrund der langfristigen China-Perspektiven absolut aussichtsreich. Investierte Anleger sollten weiterhin dabeibleiben. Das Kursziel laute 720 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LVMH-Aktie:XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:653,90 EUR +1,68% (23.09.2021, 11:16)