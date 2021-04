12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

68,40 EUR -1,16% (01.04.2021, 12:38)



ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (01.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LUKoil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Die Analysten würden erwarten, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für das Ölfeld Grayfer im Kaspischen Meer, welches im Jahr 2022 die Förderung aufnehmen solle, ähnlich dem bestehenden Projekt Filanovsky sein werden. Für die Geschäftsjahre 2022-23e sollte die jährliche Steuerersparnis in Verbindung mit dem Ölförderprojekt bei etwa USD 170 Mio. liegen. Die Steuererleichterung aus dem kaspischen Ölfeld sollte die Mehrbelastung aus der Streichung von Steuervorteilen für hochviskoses Öl und Ölfelder mit hoher Abbaugeschwindigkeit abmildern. Die negativen Auswirkungen der Verschärfung des Steuersystems auf den freien Cashflow des Unternehmens dürften durch die prognostizierte Reduzierung der Investitionen in die Produktion von hochviskosem Öl zusätzlich begrenzt werden. Die Analysten würden damit rechnen, dass durch die Minderinvestitionen das Unternehmen 2021-23e USD 150 Mio. pro Jahr einsparen dürfte.Der freie Cashflow des Unternehmens sollte sich den Analystenprognosen zufolge nach Abzug von Zins- und Leasingzahlungen von USD 2,5 Mrd. in 2020 auf USD 7,4 Mrd. in 2022e beinahe verdreifachen. Dies sollte mit einer entsprechenden Erhöhung der Dividendenzahlungen einhergehen. So würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2021e einen Anstieg der Ausschüttung auf RUB 610 je Aktie erwarten - im Vergleich zu RUB 259 für Geschäftsjahr 2020. Für das Geschäftsjahr 2022e würden die Analysten mit einem weiteren Anstieg der Dividendenzahlung auf RUB 800 je Aktie rechnen. Die erwarteten Ausschüttungen würden für die Geschäftsjahre 2021-22e jeweils zweistellige Dividendenrenditen von 10% beziehungsweise 13% implizieren.Die Analysten hätten ihre Schätzungen für den Umsatz und das EBITDA von LUKoil für die Geschäftsjahre 2021-23e erhöht, was hauptsächlich auf die im Vergleich zu ihren früheren Prognosen höheren Rohölpreise zurückzuführen sei. Sie würden nun für das laufende Geschäftsjahr 2021e einen Umsatz von USD 119,27 Mrd. (versus USD 77,98 Mrd. in GJ 20) und ein EBITDA von USD 17,38 Mrd. (versus USD 9,50 Mrd. in GJ 20) erwarten.Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die LUKoil-Aktie und erhöhen das Kursziel von RUB 6.500 auf RUB 7.600 infolge der Anhebung ihrer Schätzungen für die Ölpreisentwicklung. Der Anstieg der Ölpreise sollte in Verbindung mit der Optimierung der Investitionsausgaben und den Steuervergünstigungen für das Ölfeld Grayfer den relevanten freien Cashflow bis 2022e auf USD 7,4 Mrd. erhöhen. Dadurch würden sich für die Geschäftsjahre 2021-22e attraktive Dividendenrenditen von 10% beziehungsweise 13% ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.