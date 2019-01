Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,00 EUR -2,10% (08.01.2019, 16:05)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (08.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Heute habe LUDWIG BECK vorläufige Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach habe LUDWIG BECK 2018 Bruttoumsätze in Höhe von EUR 166,0 Mio. erwirtschaftet (Vj.: EUR 173,2 Mio., -4,2% YoY). Die im Dezember nach unten angepasste Guidance, die Gesamtjahresbruttoumsätze von rund EUR 165 Mio. vorgesehen habe, habe LUDWIG BECK letzten Endes leicht übertreffen können. Bezogen auf das vierte Quartal entspreche diese Vorgabe einem Rückgang von nur noch 0,8%, nachdem in den Vorquartalen Umsatzeinbußen von -5,5% (Q1/2018), -4,5% (Q2/2018) und -7,1% (Q3/2018) vermeldet worden seien. Weiterführende Details, etwa zur Segment- oder Ertragsentwicklung, würden zum jetzigen Zeitpunkt traditionell nicht veröffentlicht. Aus dem dreistufigen DCF-Entity-Modell des Analysten ergebe sich ein Zwölfmonats-Kursziel von EUR 32,50 (bislang: EUR 31,30) je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 28,60 entspreche dies einem erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 13,6%.Nach der Outperformance der vergangenen Monate (LTM -3,4% vs. DAX -19,3%) bekräftigt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der LUDWIG BECK AG. (Analyse vom 08.01.2019)Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie: