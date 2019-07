Vor dem Hintergrund der soliden Entwicklung bestätigen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihre Prognose, ihr Kursziel in Höhe von 35,00 Euro und ihr Rating "kaufen" für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 30.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



29,00 EUR +0,69% (30.07.2019, 12:00)



DE0005199905



519990



ECK



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (30.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Laut der TextilWirtschaft habe der stationäre Modehandel in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund 2% der Umsatzerlöse verloren. Insbesondere die Wetterkapriolen hätten das erste Halbjahr geschwächt. So habe mehr als die Hälfte der Händler einen Erlösrückgang verzeichnen müssen. Bereits das erste Quartal 2019 sei mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 3% abgeschlossen worden. Hintergrund hierfür solle vornehmlich der Frosteinbruch im März gewesen sein. Dies habe zu einem Nachfrageanstieg der reduzierten Winterware geführt, jedoch habe weniger Frühjahresware abgesetzt werden können. Das zweite Quartal sei durch den sehr heißen April belastet gewesen, was zu einem Umsatzrückgang von 10% im Monatsvergleich geführt habe. So sei bei den sehr hohen Temperaturen kaum Übergangsware nachgefragt worden.Der Verkaufsprozess der Wormland-Gruppe sei zum 30.04.2019 abgeschlossen. Entsprechend würden die Analysten das fortgeführte Geschäft Ludwig Beck exklusive des Wormland-Beitrags betrachten, was die Vergleichbarkeit zum ersten Quartal einschränke. Insgesamt habe der Netto-Umsatz mit 34,50 Mio. Euro (VJ: 34,70 Mio. Euro) auf Vorjahresniveau gelegen und somit habe sich das Unternehmen gegen die schwächere Marktentwicklung durchsetzen können.Das EBIT habe sich auf 0,70 Mio. Euro belaufen, gegenüber 0,80 Mio. Euro im Vorjahr. Bereinigt um die Einmaleffekte der Beratungsleistungen (-0,50 Mio. Euro), welche im Rahmen der Wormland-Veräußerung angefallen seien und der IFRS 16 Non-cash-Effekte (+0,40 Mio. Euro), habe das bereinigte EBIT bei 0,80 Mio. Euro (VJ: 0,80 Mio. Euro) gelegen.Im Rahmen des Halbjahresberichts habe das Management der LUDWIG BECK die Prognose bestätigt. Jedoch habe sich die Darstellungsweise geändert, welche die Vergleichbarkeit eingeschränkt habe. Zum ersten Quartal 2019 sei eine Brutto-Umsatzprognose in Höhe von 114 bis 119 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden (die Prognose habe noch den Umsatzbeitrag von WORMLAND der ersten vier Monate beinhaltet, also bis zur Veräußerung). Diese Prognose habe jedoch auch den Umsatzbeitrag von Wormland aus dem ersten Quartal beinhaltet, vor der Entkonsolidierung. Somit sei zum Halbjahr die Prognose bestätigt worden, jedoch beziehe sich gemäß IFRS 5 die aktuelle Guidance ausschließlich auf den Bereich Ludwig Beck.Entsprechend habe die Guidance, bereinigt um die Wormland-Beiträge, bei einem Brutto-Umsatz von 94 bis 98 Mio. Euro gelegen. Die Brutto-Umsätze der Wormland-Gruppe aus dem ersten Quartal 2019 in Höhe von 20,50 Mio. Euro würden sich daher nicht in der aktuellen Guidance widerspiegeln. Die Analysten hätten ihre Prognose entsprechend der aktuellen Guidance angepasst und die Effekte aus dem Wormland-Beitrag im DCF-Modell berücksichtigt.