ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 467 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 101,1 Mio. EUR (Stand: 31. Dezember 2016).



LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern.



Über ludwigbeck.de: Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de erhältlich. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik. (30.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) weiterhin zu kaufen.LUDWIG BECK habe am Dienstag den Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen zuvor bereits den Umsatz und eine EBIT-Indikation berichtet habe.Der Konzernumsatz (brutto) sei um 12% auf 177 Mio. Euro gestiegen, wovon auf das Segment Wormland 76 Mio. Euro (+39%) entfallen seien. Das Segment LUDWIG BECK habe hingegen einen Umsatzrückgang in Höhe von 2,8% auf 101 Mio. Euro verzeichnet und damit zum ersten Mal schlechter als der allgemeine Branchentrend (nach TW: -2%) abgeschnitten.Das EBIT habe mit 6,3 Mio. Euro zwar deutlich unter dem durch positive Einmaleffekte (Badwill aus Wormland-Akquisition: 9,8 Mio. Euro) begünstigten Vorjahreswert gelegen, habe aber die im Oktober angepasste Zielbandbreite (4 bis 5 Mio. Euro) übertroffen. Maßgeblich für diese Entwicklung sei das über den Erwartungen liegende Q4 gewesen, in dem das Segment LUDWIG BECK eine 6%-ige EBIT-Steigerung erzielt habe. Darüber hinaus habe Wormland nach defizitären 9M (-5,2 Mio.) im Abschlussquartal ein positives EBIT in Höhe von rund 3 Mio. Euro erwirtschaftet.LUDWIG BECKs Vorstand plane, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro (MONe: 0,40 Euro, 2015: 0,75 Euro, Dividendenrendite: 2,6%) vorzuschlagen, die damit überraschend mit 83% deutlich über der üblichen Ausschüttungsquote von 50% liege.Mit einem guten vierten Quartal habe LUDWIG BECK sein im Oktober angepasstes EBIT-Ziel übertreffen können. Aufgrund der nach wie vor geringen Visibilität im stationären Modehandel und der unternehmensspezifischen Herausforderungen erscheine die vorsichtige Guidance für 2017 nachvollziehbar, berge aber positives Überraschungspotenzial.Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie trotz gesenkter Annahmen mit unverändertem Kursziel von 35,00 Euro. (Analyse vom 30.03.2017)