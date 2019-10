Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (29.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, stellt in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ein.LUDWIG BECK habe vergangene Woche Zahlen für 9M 2019 publiziert, die umsatzseitig trotz eines weiter schwierigen Marktumfelds im stationären Textileinzelhandel auf Vorjahresniveau gelegen hätten. Auf Ergebnisebene sei das Unternehmen jedoch hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben, was neben der Vollkonsolidierung der Theo Wormland GmbH & Co. KG im vergangenen Geschäftsjahr auch auf IFRS 16-Effekten beruhe, so dass eine erschwerte Vergleichbarkeit der Zahlen bestehe.Konzernumsatz trotz herausforderndem Marktumfeld stabil: In den ersten neun Monaten habe LUDWIG BECK einen Bruttoumsatz von 63,7 Mio. Euro erzielt (9M 2018: 63,3 Mio. Euro). Der Nettoumsatz habe mit 53,5 Mio. Euro (9M 2018: 53,4 Mio. Euro) ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres gelegen.Während der Personalaufwand im Jahresverlauf konstant habe gehalten werden können, seien die Abschreibungen aufgrund von IFRS 16-Effekten von 2,0 Mio. Euro nach 9M 2018 auf 4,6 Mio. Euro angestiegen. Dieser Anstieg sei im Wesentlichen auf eine Änderung der zu bilanzierenden Nutzungsrechte im Zusammenhang mit dem Operating Leasing von Mietverhältnissen zurückzuführen, die einen Großteil der Geschäftstätigkeit von LUDWIG BECK definieren würden. Auf EBIT-Ebene sei damit dennoch ein insgesamt leicht positiver IFRS 16-Effekt (+0,6 Mio. Euro) verblieben. Weiterhin hätten sich jedoch Umstrukturierungskosten und der Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der finalen Veräußerung der Wormland-Anteile i.H.v. 1,5 Mio. Euro negativ auf das EBIT ausgewirkt. Dieses sei entsprechend auf 1,1 Mio. Euro und somit unter den Vorjahreswert von 2,3 Mio. Euro gesunken. Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe -0,2 Mio. Euro betragen (9M 2018: 1,4 Mio. Euro), da die IFRS 16Anwendung das Finanzergebnis mit -1,8 Mio. Euro zusätzlich deutlich negativ belastet habe (9M 2018: -0,5 Mio. Euro).Mit dem heutigen Tag stellt Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, die Coverage der LUDWIG BECK AG ein. (Analyse vom 28.10.2019)