Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

21,35 EUR -1,39% (23.09.2020, 09:01)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

21,20 EUR (22.09.2020)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (23.09.2020/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Auf dem virtuellen Kapitalmarkttag bei LPKF Laser seien in der vergangenen Woche die mittelfristig guten Aussichten vom Vorstand erneut bestätigt worden. Analysten hätten sich im Anschluss zufrieden gezeigt. Laufe weiter alles nach Plan, dürfte die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen.Im Kerngeschäft sei bei LPKF Laser in den vergangenen Monaten corona-bedingt zwar nur ein kleiner Auftrag (Volumen: 0,2 Millionen Euro) storniert worden. Allerdings habe der Laserspezialist aufgrund der Auswirkungen der Pandemie mehrere Projekte nach hinten verschieben müssen. Die beiden Vorstände Dr. Götz Bendele (CEO) und Christian Witt (CFO) würden im zweiten Halbjahr aber eine Verbesserung des Umfelds gegenüber den ersten sechs Monaten 2020 erwarten.Der der Blick über den Tellerrand bleibe unverändert. "Der Aktionär" habe bereits erklärt: Vor allem das Potenzial der Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) sei enorm. Mit dem von LPKF entwickelten Verfahren sei es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie Mikrorisse zu bearbeiten. Damit sei LIDE eine Grundlagentechnologie für viele Technologiebereiche.Die Planvorgaben, den Umsatz bis 2024 auf 360 Millionen Euro zu steigern und dann eine EBIT-Marge von 25 Prozent zu erzielen, würden nach den Ausführungen der beiden Vorstände am Ende sogar noch recht konservativ erscheinen. Das Duo habe allem Anschein einen soliden Puffer eingebaut und mögliche Erlöse aus neuen Geschäftsfeldern seien in der Prognose bisher noch nicht berücksichtigt worden.Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Wachstums im Kerngeschäft müssten im LIDE-Bereich nur 135 Millionen Euro umgesetzt werden, um die Prognose zu erfüllen. Dank der prall gefüllten LIDE-Anwendungspipeline eine recht konservative Annahme. Im besten Fall seien hier dem Vernehmen nach sogar Umsätze von mehr als 200 Millionen Euro möglich. Die Visibilität bei den einzelnen Projekten sei derzeit aber noch zu gering, um schon jetzt an der mittelfristigen Prognose etwas zu verändern.Die Analysten von Hack & Aufhäuser und Warburg Research hätten ihre Kursziele (40 und 38 Euro) entsprechend bestätigt. Der große Befreiungsschlag für die Aktie, den sich der eine oder andere Anleger durch die Veranstaltung erhofft habe, sei zwar ausgeblieben. Dass institutionelle Investoren sich nach den Ausführungen im großen Stil von dem Titel verabschieden würden, erscheine allerdings auch eher unwahrscheinlich."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: