Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (12.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LPKF Laser habe heute einen Lizenzvertrag mit Nippon Electric Glass (NEG) abgeschlossen. Für den Vorstand sei dieser Deal ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Gesellschaft als System-Lieferant für die Displayindustrie zu etablieren. Die Investoren würden den Ball aufnehmen und beherzt zugreifen. Die Aktie stehe unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal.LPKF Laser und NEG hätten einen Lizenzvertrag über die Nutzung der LIDE-Technologie zur Herstellung von Deckglas, Substratglas und anderen Glaskomponenten für die Displayfertigung vereinbart. Mit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) sei es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie Mikrorisse zu bearbeiten. Damit sei das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie die Displayfertigung, die Halbleiterindustrie, die Mikrofluidik oder die Fertigung von MEMS."Dies ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg, LPKF als System-Lieferant für die Displayindustrie zu etablieren und damit eine wichtige neue Anwendung für LIDE zu erschließen", so LPKF-Vorstand Dr. Götz M. Bendele. "Mit dieser Lösung ermöglichen wir unseren Kunden in der Displayindustrie, die zahlreichen Vorteile von LIDE - Kostenersparnis, höhere Display-Robustheit sowie die Fähigkeit, faltbare Displays aus Glas zu realisieren - kommerziell zu nutzen und die sich daraus ergebenden Wettbewerbsvorteile zu realisieren," so der Firmenlenker weiter.Der Newsflow bleibe damit weiter positiv: LPKF habe bei der Vorlage der erwartet schwächeren Q1-Zahlen vor wenigen Tagen bereits eine leichte Besserung im zweiten Quartal angekündigt. Eine Prognose für das Gesamtjahr bei der Laserspezialist schuldig geblieben. Auftragsstornierungen habe es trotz der Corona-Krise bisher aber keine gegeben. Mittelfristig würden die Aussichten ebenfalls unverändert gut bleiben. Für die folgenden Jahre erwarte das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link