ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (02.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Trotz des Umsatzrückgangs habe das Garbsener Unternehmen im dritten Quartal dank höherer Effizienz und geringerer Kosten die EBIT-Marge leicht verbessern können. Besonders wichtig: An den Investitionen in neue Technologien wollten CEO Götz M. Bendele und CFO Christian Witt auch bei dem aktuellen Gegenwind ohne Einschränkungen festhalten. Beide würden an die Stärken der Gesellschaft und die außerordentlichen Chancen der patentierten Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) glauben.Die Verschiebungen der Aufträge und Projekte infolge der Corona-Krise dürfte nicht struktureller, sondern nur vorübergehender Natur sein. Neue Aufträge oder Partnerschaften im LIDE-Bereich könnten faktisch jederzeit dazukommen und für einen deutlichen Schub sorgen. Unabhängig davon sollte der Laserspezialist bei Umsatz und Gewinn wieder auf die Überholspur wechseln.Veränderung an der Aufsichtsratsspitze und im Aktionariat würden in Finanzkreisen ebenfalls als positiver Fingerzeig gedeutet. Mit Universal-Investment habe sich ein weiterer institutioneller Investor an der Gesellschaft beteiligt (Anteil: 3,4%). Dahinter würden die Investmentprofis von SPSW Capital stecken, die über einen extrem starken Track-Rekord verfügen würden und in der Vergangenheit oft ein sehr gutes Timing bewiesen hätten.Die Prognose für das Gesamtjahr erscheine machbar. Der mittelfristige Ausblick stehe. Ab dem kommenden Jahr sollte die Gesellschaft bei Umsatz und Gewinn wieder auf die Überholspur wechseln. Kurzum: Das strukturelle Wachstum des Unternehmens werde seinen Lauf nehmen. Gelinge der nachhaltige Sprung über die horizontale Widerstandszone um 25/26 Euro, dann dürfte die LPKF Laser-Aktie das nächste Kursfeuerwerk zünden. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:23,30 EUR -1,27% (02.12.2020, 11:49)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:23,40 EUR -0,64% (02.12.2020, 12:05)