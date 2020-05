Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (29.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Der Schweizer Vermögensverwalter Bantleon habe seinen 29%-igen Anteil am LPKF Laser am Kapitalmarkt platziert. Die rund 7 Mio. Aktien seien innerhalb kürzester Zeit an institutionelle Investoren verkauft worden. Bei einem Platzierungspreis von 20,10 Euro sei das Paket rund 141 Mio. Euro wert.Einen Tag zuvor habe LPKF Laser mitgeteilt, dass die zu den Schweizern gehörende Beteiligungsgesellschaft German Technology und der Bantleon-Eigentümer Jörg Bantleon verschiedene Optionen für die LPKF Laser-Beteiligung prüfen würden. German Technoloy habe 18,2% der Aktien gehalten, 10,6% würden Bantleon selbst gehören.Im Gespräch sei dabei neben der Platzierung über die Börse auch ein Verkauf an einen Investor gewesen. Nach Angaben von Bantleon seien Gespräche über den Anteilsverkauf an einen strategischen US-Investor aus einem benachbarten Technologiesegment im finalen Stadium gewesen. Am Ende sei es allerdings anders gekommen. Wo die Aktien gelandet seien, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, wenn die ensprechenden Stimmrechtsmitteilungen über den Ticker laufen würden."Der Aktionär" bleibe ebenfalls optimistisch gestimmt und spekuliere auf steigende Kurse. Kurzfristig dürfte sich die LPKF Laser-Aktie noch etwas volatil zeigen, dabei aber weiter Kurs auf die 25-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link