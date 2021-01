Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (06.01.2021/ac/a/t)



Das Papier des Garbsener Unternehmens falle nach einer Abstufung durch HSBC zurück. Die britische Bank seher nach der Kursrally nicht mehr ausreichend Potenzial für eine Kaufempfehlung. Das Kursziel sei jedoch von 29 auf 32 Euro angehoben worden.Vor allem die mittelfristigen Planvorgaben von LPKF Laser Lust auf mehr machen. Technologisch habe der deutsche Laser-Spezialist mit dem selbst entwickelten LIDE-Verfahren einen potenziellen Gamechanger im Programm, der in den kommenden Quartalen für eine dynamisch steigende Nachfrage sorgen sollte.Mit dem Sprung über die massive horizontale Widerstandszone um 25/26 Euro habe die LPKF Laser-Aktie vor Weihnachten ein Kaufsignal generiert und die Aufwärtsbewegung dynamisch fortgesetzt. Ende Dezember sei dabei bei 30,85 Euro ein 20-Jahresshoch markiert worden. Im Anschluss sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen.Die Verschnaufpause sei überfällig gewesen und könne durchaus als gesund bezeichnet werden. Anleger mit Weitblick könnten den Rücksetzer zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Der Newsflow dürfte in den kommenden Wochen und Monaten positiv bleiben. "Der Aktionär" halte daher an seiner Einschätzung fest und spekuliere auf eine Trendfortsetzung im Anschluss an die laufende Konsolidierung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.